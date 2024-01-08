تلاميذ يخربون مدرستهم بسيدي سليمان

2024-01-08 / 21:27
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هبة بريس - الرباط

تداولت صفحات عديدة بمواقع التواصل الاجتماعي، اقدام تلاميذ باحدى المدارس العمومية بسيدي سليمان على تخريب مرافقها واحداث الفوضى داخلها .

وبحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع بالفضاء الأزرق ،فقد أقدم عشرات التلاميذ على رشق نوافذ بعض الاقسام والمرافق الإدارية بالحجارة كما شوهدت كميات من الأوراق ملقاة على الأرض بشكل أثار عدد من التساؤلات بخصوص الواقعة .

وفي الوقت الذي لم يتم فيه التأكد بعد من تاريخ تسجيل المقطع وما اذا كان الأمر يتعلق بواقعة جديدة أم قديمة، ينتظر أن تخرج الوزارة الوصية بتوضيح بهذا الخصوص لكشف حيثياتها وظروف وقوعها .

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