” فيلدرز” يسحب اقتراحا بحظر المساجد والقرآن
قدم النائب الهولندي اليمني المتطرف خيرت فيلدرز تنازلا رئيسيا اليوم الإثنين لشركاء الائتلاف المحتملين، معلنا أنه يسحب تشريعا اقترحه عام 2018 يدعو إلى فرض حظر على المساجد والقرآن.
وجاءت هذه الخطوة قبل يوم من استئناف المحادثات لتشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات نوفمبر، وقد يكون التخلي عن مشروع القانون حاسما في كسب ثقة ودعم ثلاثة أحزاب رئيسية أخرى يريد فيلدرز ضمها إلى ائتلاف مع حزبه من أجل الحرية.
وقد أعرب أحد زعماء تلك الأحزاب، وهو بيتر أومتسيغت من حزب العقد الاجتماعي الجديد الإصلاحي، عن مخاوفه من أن تنتهك بعض سياسات فيلدرز الدستور الهولندي الذي يكرس الحريات، بما في ذلك حرية الدين.
وخلال مناقشة برلمانية العام الماضي بعد فوز حزب الحرية بـ 37 مقعدا في مجلس النواب الهولندي المؤلف من 150 مقعدا في الانتخابات العامة التي أجريت في 22 نوفمبر، أشار فيلدرز إلى تخفيف موقف حزبه الصارم المناهض للإسلام.
وقال فيلدرز في المناظرة: “في بعض الأحيان سأضطر إلى سحب المقترحات، وسأفعل ذلك. سأظهر لهولندا، والسلطة التشريعية.. أننا سوف نكيف قواعدنا مع الدستور ونجعل مقترحاتنا تتماشى معه”.
وفي نوفمبر 2023، فاز الحزب اليميني المتطرف المناهض للإسلام بزعامة خيرت فيلدرز، في الانتخابات التشريعية الهولندية.
ويعتبر فيلدرز أحد المشككين الصريحين في الاتحاد الأوروبي، حيث ناضل منذ فترة طويلة لاستعادة السيطرة على حدود بلاده، والحد من الهجرة، وخفض المدفوعات لميزانية الاتحاد، واستخدام حق النقض ضد أي توسعة أخرى للاتحاد الأوروبي. كما طالب الحكومة الهولندية بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكان يدعو إلى “نزع الإسلام” عن هولندا، لكنه سعى خلال الحملة الانتخابية إلى تحسين صورته من خلال تعديل بعض مواقفه. وأكد خصوصا أن هناك مشاكل أكثر إلحاحا من خفض عدد طالبي اللجوء، وخفف من حدة بعض مواقفه المعادية للإسلام.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
شخصيا لست ضد إلغاء حرية المعتقد ،لكن مع إبطال بعض النصوص القرآنية والأحاديث التى تدعو إلى الكراهية والتحقير والعنصرية والتكفير والإهانة والاستعلاء والتنمر والشتم واللعن وضرب المرأة والجهاد والقتل… خصوصاً في سورة التوبة والانفال ومحمد والنساء و البقرة والأعراف والقلم.. مثل ( وعتل بعد ذلك زنيم يعني ابن زنا وكسر الأنعام والدواب وأحفاد قردة وخنازير ومثلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب..أو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق …أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشتركين حيث لقيتموهم
.. أو لا تجعلوا النصارى واليهود أولياء لكم..أو اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن..أو المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم…أو أن الدين عند الله الاسلام…لانه إقصاء لباقي الأديان والمعتقدات ومعتنقيها
يا كاره الظلام، لكل آية سياقها الزمني والظرفي، فلا يمكنك التوقف مثلا عند ويل للمصلين، هذا ينم عن جهل بأمور الدين والإكتفاء بالسطحيات، لا يمكن لله عز وجل الذي من صفاته الرحمة دعوة المسلمين لقتل الكفار إلا في حالة الحرب أو الإعتداء على أعراض وأملاك المسلمين وهذا حق دفاعي مشروع. لطالما عاش اليهود والنصارى بجوار الرسول (ص) ولم يرد أنه إعتدى على أحدهم، بل تاجر معهم. إبحثوا في دينكم وتاريخكم وكفاكم تشكيكا في كلام الله فلن تبلغوا شيئا، لقد أخذ الله عهدا أن يحفظ هذا القرآن من التحريف إلى يوم يبعثون.
الدين هو دين الله وهو من يعرف الحق من الباطل وكل سورة لها دلالتها ومعانيها ولماذا تزلت أما ان ناخد من القرآن ما نريد ونترك ما نريد اي لن تكون للقرآن دراسة سطحية فهذا لا يقبله عاقل. فمن ينادي به الا مشرك. ولا ذراية عميقة له بالقرآن والسنة قولا وفعلا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
الرد على كاره الضلام اقول له انت هو الظلام عينه هل كلامك هذا مدفوع الأجر