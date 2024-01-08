“جمعية” بايطاليا تقدم المساعدة لمنكوبي زلزال الحوز ضواحي مراكش

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

في خضم مشاهد الدمار والموت التي خلفها «زلزال الحوز»، برزت قيم التضامن والتلاحم والكرم بين المغاربة، بشكل أوضح حسب متابعين، مغاربة وأجانب، أن محنة الكارثة كشفت وحدة المغاربة وجمال معدنهم، وقدرتهم على الصبر في أوقات الشدة والمحن، والتعامل معها بكبرياء وطيبة قلب، ومسارعتهم إلى التضامن والتآزر ومد يد المساعدة إلى بعضهم البعض.

في إطار جهودها الموصولة لمواكبة ودعم المتضررين من زلزال الحوز، أشرفت جمعية جاسمين الإيطالية صباح اليوم الإثنين بدوار اغمران (إقليم الحوز) على عملية نصب منازل مؤقتة لفائدة ساكنة الدوار التي تضررت مساكنها بشكل كبير جراء الزلزال.

وتتم هذه العملية التي استفادت منها خمسة وثلاثين عائلة بتنسيق وشراكة وثيقية مع سفيان القائم على صفحة أخبار إيطاليا.

ولاقت عملية نصب المنازل المؤقتة التي تلبي أحد الاحتياجات الملحة للساكنة في هذا الظرف العصيب، استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين الذين هدمت دورهم أو أصيبت بتصدعات كبيرة.

وفي تصريح حصري لهبة بريس، أكدت سناء القصيري، رئيسة جمعية جاسمين بإيطاليا، أن هذا الدوار هو نموذج لجميع المناطق المتضررة باقليمي الحوز وشيشاوة التي شملتها هذه العملية من أجل مساعدة الأسر المتضررة.

وشددت سناء أن جمعية جاسمين والمحسنسين بإيطاليا، معبؤون لتقديم المساعدات للساكنة المتضررة ” حيث يتم توزيع المواد الغذائية والأفرشة والأغطية بشكل متواصل من أجل التخفيف من آثار الزلزال على الساكنة المحلية”.

وفي تصريحات مماثلة، أشاد عدد من ساكنة دوار اغمران بالمبادرة ، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية جاسمين، من أجل التخفيف من معاناتهم وتوفير كل سبل الدعم لهم.

وعبروا بشكل خاص عن ارتياحهم للتجاوب السريع لجمعية جاسمين مع مطلب توفير منازل مؤقتة تأويهم وتقيهم تقلبات الطقس في هذه المنطقة الجبلية.

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