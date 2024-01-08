فاس.. العثور على أربعيني جثة هامدة داخل فران تقليدي بحي بنسودة.

2024-01-08 / 20:48
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هبة بريس_ع المحياوي

عثر اليوم الاثنين 8 يناير الجاري، بحي بنسودة التابع لنفوذ مقاطعة زواغة بفاس، على رجل في الأربعينيات من عمره جثة هامدة داخل فران تقليدي حسب مصدر هبة بريس .

و فور علمهم بالخبر ، حلت على الفور المصالح الامنية للقيام بالمتعين ، و قامت مصالح الضابطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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