بنموسى : المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرَّس الأمازيغية بلغت 31 في المائة

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرَّس بها اللغة الأمازيغية بلغت 31 في المائة.

وأكد بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “توسيع شبة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية”، تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة تطمح إلى بلوغ نسبة 50 في المائة خلال الموسم الدراسي 2026-2025.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه لتحقيق ذلك، عملت الوزارة على الرفع من عدد المناصب المخصصة لتوظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن عدد المناصب انتقل من 200 منصبا سنة 2021 إلى 400 منصبا سنة 2022 ثم ارتفع إلى 600 منصب خلال سنة 2023، إضافة إلى الاستعانة بأساتذة التخصص المزدوج.

وتابع الوزير أنه تم تكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي-تخصص لغة أمازيغية خلال دورة 2023، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت على المصادقة على كتب مدرسية جديدة للأمازيغية خاصة بالسلك الابتدائي.

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