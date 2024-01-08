بنموسى : المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرَّس الأمازيغية بلغت 31 في المائة

بنموسى : المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرَّس الأمازيغية بلغت 31 في المائة
أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرَّس بها اللغة الأمازيغية بلغت 31 في المائة.
وأكد بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “توسيع شبة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية”، تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة تطمح إلى بلوغ نسبة 50 في المائة خلال الموسم الدراسي 2026-2025.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه لتحقيق ذلك، عملت الوزارة على الرفع من عدد المناصب المخصصة لتوظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن عدد المناصب انتقل من 200 منصبا سنة 2021 إلى 400 منصبا سنة 2022 ثم ارتفع إلى 600 منصب خلال سنة 2023، إضافة إلى الاستعانة بأساتذة التخصص المزدوج.
وتابع الوزير أنه تم تكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي-تخصص لغة أمازيغية خلال دورة 2023، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت على المصادقة على كتب مدرسية جديدة للأمازيغية خاصة بالسلك الابتدائي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لا أظن ان هذه النسبة قد تكون صحيحة او غير صحيحة والله أعلم لكن نتمنى أن تكون في المقررات الدراسية القادمة .
هل هناك رغبة من طرف التلاميذ من أجل تعلم اللغة الأمازيغية .
31 في المائة تبدو مثالية
نحن كجمعيّة آباء وأمهات التلاميذ نطالب بتعويظها باللغة الإنجليزية من أجل الاستفادة لان تدريس اللغة الإنجليزية يحتاجونها أبنائنا وبناتنا مستقبلا في ايجاز مبارات التوظيف خارج الوطن
هناك من يتفق معي ان اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمغرب لذالك يجب تعميم تدريسها على صعيد المملكة المغربية .
المشكل هو أن كتابتها صعبة جدا وكذالك قراءتها ههه
اول سكان المغرب هم سكان البرابرة الذين كانوا اول من سكنوا المغرب
ربما تضيع الوقت في تدريس اللغة الأمازيغية لأننا لم نستفيد منها أي شيء نريد التقدم الازدهار حتى نصل إلى مغرب افضل بكثير من السابق
يجب أن تكون مادة ضرورية في التدريس لأنني أصلا انا يصعب التعامل مع الأشخاص الذين يتحدثون بها في الأسواق ولن اجد من يطرجم لي الكلام بالأمازيغية لهذا أطالب بتدريسها لأبنائنا وبناتنا حتى لايقعوا مثل ما حدث معي ..