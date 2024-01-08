بالإدارات… تعيين 460 موظفا لتقديم المعلومات بالأمازيغية

هبة بريس _ الرباط

تعتزم غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توقيع عدد من الاتفاقيات لتعميم الأمازيغية وتعزيز حضورها بالإدارات العمومية

وقالت مزور، اليوم الاثنين 08 يناير في معرض ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول التدابير التي اتخذتها وزارتها لتعميم الأمازيغية، أن الوزارة قامت بتوفير ما مجموعه 460 عونا في مختلف الإدارات العمومية لإعطاء المعلومات باللهجات الثلاث للمرتفقين.

وأضافت أنه تم تعيين 60 عون بمراكز الاتصال للتواصل مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز حضور الامازيغية في التشوير والمواقع الالكترونية، وتوفير الترجمة الفورية بمجلس النواب، والندرات الصحافية.

وذكرت أن الوزارة تشتغل مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تعزز الأمازيغية في المجال الثقافي والفني وتقوية القنوات التلفزيونية منها قناة الأمازيغية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp