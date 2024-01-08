بالإدارات… تعيين 460 موظفا لتقديم المعلومات بالأمازيغية
هبة بريس _ الرباط
تعتزم غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توقيع عدد من الاتفاقيات لتعميم الأمازيغية وتعزيز حضورها بالإدارات العمومية
وقالت مزور، اليوم الاثنين 08 يناير في معرض ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول التدابير التي اتخذتها وزارتها لتعميم الأمازيغية، أن الوزارة قامت بتوفير ما مجموعه 460 عونا في مختلف الإدارات العمومية لإعطاء المعلومات باللهجات الثلاث للمرتفقين.
وأضافت أنه تم تعيين 60 عون بمراكز الاتصال للتواصل مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز حضور الامازيغية في التشوير والمواقع الالكترونية، وتوفير الترجمة الفورية بمجلس النواب، والندرات الصحافية.
وذكرت أن الوزارة تشتغل مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تعزز الأمازيغية في المجال الثقافي والفني وتقوية القنوات التلفزيونية منها قناة الأمازيغية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
بسيادة صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره أعطى الأولوية للغة الأمازيغية في عدة مجالات أهمها التعليم والثقافة والعلوم الفنية والسياسية حفظه الله ورعاه
الأمازيغية لا يتكلمها حتى ؤلائك الذين يتعايشون معها فما بالك بالإدارات والمؤسسات فهذا لا يعقل ههههه
ستكلف ملايين من بتشغيل الشباب في الإدارات العمومية لإعطاء المعلومات باللهجة الأمازيغية ولكن من سيستفيد من ذلك ; نحن نريد لغات جديدة اجنبية نستفيد منها بشكل أفضل …
لهجة امازيغية ليس ورائها اية منفعة سوى صداع الرأس
يجب تعديل بين موظفي الإدارات العمومية وكذا الخدامات والمؤسسات التابعة للأمازيغية في الأجور وتوفير آليات العمل اللازمة لضمان استمرارية العمل الوظيفي .
على الأقل ستخفف من حدة البطالة …