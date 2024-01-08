الرئاسة الفرنسية : استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن
هبة بريس _ وكالات
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر كانون الأول من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.
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10 تعليقات
لديها كرامة كبيرة جدا وهي التي ارادت بكل ارادتها أن تقدم استقالتها ..
ربما لم تستطع تكميل مهامها السياسي مع المدعو ماكرون ههه
هذه الوزيرة لديها مبادئ وقيم قوية مبنية علي أسس سليمة واعية لهذا تستطيع تسير مهامها مع ماكرون
كبرت في عيني امرأة قوية تستحق كل التقدير والاحترام
ربما تستقل من آجل الترشيح إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة ههههه
اعتقد أنها لم تتحمل مسؤولية الوزارة مما جعلها تقدم استقالتها …
سؤال يتطلب ايجابته هل الرئيس ماكرون يتقبل منها استقالتها أم يرفضها ????
من حقها أن تستقل لأنها لم ترى ما يعجبها في مسير السياسة الفرنسية !!!
من حقها أن تستقل لأنها لم ترى ما يعجبها في مسير السياسة الفرنسية !!!
عينها الرئيس ماكرون للقيام بمهام حساسة وهي تعديل نظام التقاعد وهو 64سنة وكذلك تعديل قانون الهجرة..اعتقد انها نفذت وحققت المطلوب منها ولم يبق لها سوى تقديم استقالته.