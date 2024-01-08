تيزنيت : متضرري منع رخص السكن الجزئية يحتجون أمام مقر العمالة

2024-01-08 / 18:57
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ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

يخوض العشرات من المواطنين المطالبين بالرخص الجزئية للسكن، وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر عمالة تيزنيت ،وفق برنامج نضالي وضعته تنسيقيتهم .

ورفع المحتجون شعارات منددة بإجراء منع منح الرخص الجزئية لساكنة المدينة، كان أبرزها : “يا مسؤول سمع سمع و الرخص حق مشروع”، و “أيها التيزنيتيون كلكم معنيون “، وكذا شعار : “أولادكم سكنتوهم .. اولاد الشعب شردتوهم”.

وقد واجهت السلطات المحتجين ، بالمنع من التجمهر أمام مقر العمالة ، باستعمال القوة العمومية ، وهو دفع بهيئة حقوقية لمساندة المتضررين ، عبر تديدها باستعمال القوة لفض وقفة سلمية لمواطنين يطالبون بحقوقهم المشروعة في السكن .

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