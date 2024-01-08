المدير الاقليمي للتعليم بالحوز: قرار التوقيف إعمال لمقتضيات الفصل 73

م. منفلوطي_ هبة بريس

قال محمد زروقي المدير الاقليمي للتعليم بالحوز، إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق بعض الأساتذة تم اتخاذه استنادا إلى القوانين التنظيمية المؤطرة، و بإعمال مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.

وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي بهبة بريس، أن قرار التوقيف هذا تم اتخاذه أيضا، بسبب عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، فضلا عن التغيبات المتكررة عن العمل وبصفة غير مشروعة، وما ترتب عن ذلك من حرمان التلاميذ من حقهم في تعلم قار ومستمر، وهو ما يعتبر إخلالا بقيم المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين.

وأضاف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: إن حق التلميذ مكفول في تعلم قار ومستمر، وإننا نثمن الجهود المضاعفة للأستاذات والأساتذة بعد التعثرات التي عرفتها المؤسسات التعليمية خلال الأسابيع الماضية، ونراهن على انخراط الجميع، ودونما استثناء، لتدارك ما فات من الزمن المدرسي واستدراك زمن التعلمات، وأي تدبير أو إجراء متخذ غايته الحفاظ على السير العادي للمؤسسات التعليمية وتحصين المصلحة الفضلى للتعلم ، وإدراك هذه الغاية يظل الكفيل بتحقيق نجاح تلامذتنا وتعزيز ثقة الأسر في المدرسة العمومية، مثمنا الجهود المضاعفة للأساتذة بعد التعثرات التي عرفتها المؤسسات التعليمية خلال الأسابيع الماضية.

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