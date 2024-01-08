انفجار “قنينة إطفاء” ينهي حياة شخص بتطوان

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه اليوم الاثنين ، إثر إنفجار قنينة إطفاء داخل محل لبيع واصلاح قنينات اطفاء الحرائق بمحادة ثكنة الوقاية المدنية بتطوان .

وقالت مصادر محلية إن الضحية كان يهم باصلاح احدى قنينات اطفاء الحرائق قبل أن تتفجر في وجهه متسببة في مقتله بعد نقله على وجه السرعة صوب مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان .

وقد تم ايداع جثة الضحية مستودع الأموات بمستشفى تطوان ، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية بحثا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة .

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