اكادير : اصحاب العربات المجرورة يتحدون قرار منعهم من التجوال بالمدينة

ع اللطيف بركة _ هبة بريس

لازالت العربات المجرورة تخترق ليل نهار شوارع مدينة الانبعاث ، غير مبالي مالكيها بالقرار الولائي الذي صدر مؤخرا، والذي يمنع بموجبه على هؤلاء التجوال بالمدينة.

ويعتبر القرار الولائي لأكادير الثاني من نوعه بعد ان سبقه قرار ولائي بمدينة الدار البيضاء، والذي واجهه اصحاب العربات المجرورة بالتجاهل، بالرغم ان مجلس الدار البيضاء كان قد وضع قبل إصدار القرار جلسة تشاور مع هؤلاء والاستماع لمقترحاتهم، غير ان مدينة اكادير عرفت إصدار القرار دون إشراك هذه الفئة من المجتمع التي تعيل العشرات من الأسر الفقيرة من مخلفات الأزبال .

وقد عرفت المدينة في عهد عمدتها السابق الاتحادي طارق القباج، نفس القرار بمنع التجوال على هذه العربات بالشريط الساحلي للمدينة، وبدوره لم ينجح القرار في منع هذه الظاهرة من شوارع المدينة .

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