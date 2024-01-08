سبتة.. 5 مهاجرين “فلسطينيين” يتسللون الى المدينة المحتلة سباحة

2024-01-08 / 17:27
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكن 5 مهاجرين غير شرعيين من التسلل سباحة الى مدينة سبتة المحتلة وفق ماكشفت عنه الصحافة المحلية .

وأضافت المصادر ذاتها أن خمسة مهاجرين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة صرحوا أنهم يحملون الجنسية الفلسطينية و تمكنوا من الوصول إلى سباحة الى مدينة سبتة المحتلة حيث تم توقيفهم من طرف الحرس البحري الاسباني .

وقد تم نقل الموقوفين إلى مركز الإيواء الخاص بالمهاجرين غير النظاميين في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة في حقهم من طرف السلطات الإسبانية

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‫2 تعليقات

  2. اذا كانوا فعلا فلسطينيين، والفلسطينيون لا يقومون بذلك، لأن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح لمواطني الدول التي بها حرب بحق اللجوء، فإن اسبانيا ستمنحهم حق اللجوء والإقامة.اما ان كانوا من جنسية اخرى، فسيعاقبون بالوسائل التي تباشرها اسبانيا..

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