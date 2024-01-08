قبيل انطلاق كأس أمم افريقيا.. ساديو ماني يحتفل بزفافه

هبة بريس - وكالات

عقد المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي النصر السعودي قرانه أمس الأحد في مسقط رأسه بالسنغال، قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا في كوت ديفوار.

ووفقا لموقع “essentiallysports”، فإن ماني تزوج أمس الأحد من فتاة تدعى عائشة تامبا.

وذكر الموقع أن علاقة ماني وتامبا كانت سرية لعدة سنوات، قبل أن يعلنا زواجهما أمس الأحد.

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