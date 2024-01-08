البيضاء : مواطن سوري ينفذ أكبر عملية نصب على مغاربة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أقدم مواطن سوري يقطن بالمغرب وموضوع رهن إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالدار البيضاء ، على تنفيذ عملية نصب واحتيال كبيرة على عدد من ضحاياه من مالكي شاحنات وجرافات بالعاصمة الاقتصادية ، لعملية نصب خطيرة، بعد ان أوهمهم أنه مالك شركة كبيرة ، وأنه سيكتري منهم آلياتهم بغرض إنجاز مشاريع عقارية في المغرب.

المواطن السوري المتهم بتكوين عصابة اجرامية التي تضم بائعي قطع الغيار بالعاصمة الاقتصادية ، قام بالسطو على آليات البناء غالية الثمن، بما في ذلك الشاحنات والجرافات، قصد بيعها على شكل قطع للغيار بعد تفكيكها.

وشملت التحقيقات بخصوص هذه القضية عددا من باعة المتلاشيات بعد اعتقال المتهم الرئيسي وإحالته على النيابة العامة بتهم النصب وتكوين عصابة إجرامية، حيث أنكر بعضهم وجود أي معاملات بينهم وبين المعتقل، فيما لم يستبعد آخرون أن يكونوا فعلا اقتنوا الشاحنات والجرافات المسروقة بعد عرضها عليهم بأثمنة مغرية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن متزعم العصابة كان يقدم مبالغ مالية كبيرة كتسبيق لمالكي الآليات المسروقة، وهو ما كان يغري هؤلاء بقبول عرض استئجارها، إذ سارعوا إلى نقل شاحناتهم وجرافاتهم ليلا إلى فضاء شاسع، تم إخبارهم أنه العقار الذي ستنجز عليه المشاريع التي يشرف عليها السوري، وذلك من أجل مباشرة العمل في الصباح الباكر.

هذا، وقد تفاجئ المعنيون باختفاء آلياتهم من المكان الذي تركوها فيه في اليوم الموالي، موازاة مع اختفاء السوري وإغلاقه الهاتف في وجههم.

وأمام هذا الوضع، لم يجد الضحايا بُدّا من التوجه إلى القضاء بغية إنصافهم، حيث تقاطرت الشكايات على المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع، انتهى بتوقيف المتهم الرئيسي في حالة تلبس، ليتبين أن الآليات المسروقة بيعت جميعها لباعة متلاشيات على شكل قطع غيار، لطمس معالم الجريمة.

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