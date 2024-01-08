ما حقيقة القبض على محمد رمضان في مطار القاهرة؟

2024-01-08 / 17:02
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هبة بريس - القسم الفني

تزامنا و عودة النجم المصري محمد رمضان لمصر بعد قضائه أزيد من شهرين خارج بلده بسبب التزاماته الفنية في العديد من الدول العربية، انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد القبض عليه بمطار القاهرة.

الأمر الذي جعل محامي النجم المصري “أحمد الجندي” يخرج عن صمته و ينفي جميع الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا أنه قدم معارضة على الحكم الصادر ضد محمد رمضان قبل عودته إلى القاهرة، وقد تحددت جلسة للنظر في القضية يوم 21 فبراير المقبل.

يُذكر أن محكمة مستأنف الشيخ زايد، قد أصدرت حكماً بحبس محمد رمضان سنة غيابًيا، في دعوى قضائية رفعها أحد المحامين عليه بتهمة ترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية.

وترجع الواقعة إلى ما قبل أكثر من عامين، حين فاجأ الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، بأنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان في الفيديو إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

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