بنموسى: “مددنا السنة الدراسية بأسبوع مراعاة لتواريخ مباريات المعاهد”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على اتخاذ الحكومة لمجموعة من التدابير لضمان استغلال بقية السنة الدراسية بجدية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الوزارة مددت السنة الدراسية بأسبوع مراعاة لتواريخ مباريات ولوج المدارس والمعاهد العلي الوطنية والدولية

وأضاف الوزير قائلا “نحن واعون بأن أسبوع غير كاف، لكننا اشتغلنا على المقررات والمناهج وتعديل الحصص الدراسية عبر التركيز على الدروس والمحاور الأساسية، بالإضافة الى العطل البينية التي ستستغل لرفع الدعم التربوي لجميع التلاميذ داخل المؤسسات، كما قررنا تنظيم الامتحانات المراقبة المستمرة حسب برامج التلاميذ داخل الأقسام.

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