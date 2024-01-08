شباط لـ”بنموسى”: “الأستاذ هو اللي قراك ووصلك لهاد المنصب”

هبة بريس - الرباط

ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديموقراطية، ريم شباط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين.

وخاطبت البرلمانية شباط الوزير بنموسى بالقول “قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق، واعدتو بتوقيف الاقتطاعات من الاجور صدقتو موقفيهوم، ماشي العبث هذا، أليس فيكم رجل حكيم!”

وتابعت شباط متسائلة: “علاش هاد الحرب على رجال ونساء التعليم?، راه الأستاذ هو اللي قراك ووصلك لهاد المنصب، واش لهاد الدرجة املاءات البنك الدولي أهم من وليدات الشعب اللي ضايعين”، قبل أن تطالب بالجلوس الى طاولة الحوار مع التنسيقيات التي لها الشرعية والكلمة في الشارع. تؤكد البرلمانية

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