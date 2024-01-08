نسبة ملء السدود الكبرى بجهة الشرق بلغت 26,38 %

هبة بريس

بلغت نسبة ملء السدود الكبرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية إلى غاية 8 يناير الجاري، 26,38 في المائة، حسبما أفادت الوكالة.

وذكرت الوكالة أن الحجم الحالي للحقينة بلغ 212,396 مليون متر مكعب من السعة الإجمالية (805,106 مليون متر مكعب)، مشيرة إلى أن وضعية حقينات السدود بجهة الشرق عرفت تحسنا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.

وأوضحت أن نسبة ملء سد محمد الخامس، بلغت 24 في المائة، أي 40,358 مليون متر مكعب من السعة الإجمالية البالغة 164,958 مليون متر مكعب، بينما بلغ مخزون سد على واد زا 115,617 مليون متر مربع/ 226,42 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 51 في المائة.

وبخصوص مخزون سد مشرع حمادي، فناهز 2,499 مليون متر مكعب من سعة إجمالية قدرها 4,675 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 53 في المائة، في حين بلغت 7,078 مليون متر مكعب / 46,034 مليون متر مكعب بالنسبة لسد تامالوت (15 في المائة).

أما بالنسبة لسد انجيل، فقد سجل نسبة ملء بلغت 6 في المائة بمخزون بلغ 0,542 مليون متر مكعب / 9,328 مليون متر مكعب.

وبالإضافة إلى ذلك، بلغ الحجم الحالي لحقينة سد الحسن الثاني 46,302 مليون متر مكعب من سعة إجمالية بلغت 353,691 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 13 في المائة.

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