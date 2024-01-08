وزارة الصناعة و التجارة تفرض شروطا على استيراد غازات التبريد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فرضت وزارة الصناعة و التجارة شروطا جديدة على استيراد غاز التبريد من خلال وضع عدد من النقاط الواجب توفرها و من بينها الكوطا.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصة استيراد “كوطا” في حدود 320 طنا من “الكلوروديفلوروميثان” (HCFC-22) ، يفترض استيرادها في إطار 2024 من قبل الفاعلين في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

ومن أجل الاستفادة من هذه “الكوطا”، يجب على المستوردين تقديم ملف كامل في الآجال المحددة، و يشمل هذا الملف، على سبيل المثال، جدولا يحتوي على الكمية المطلوبة لسنة 2024، وجدولا لإعادة تلخيصيا للمشتريات المحلية من غاز “الكلوروديفلوروميثان” للفترة من 1 يناير إلى 31 دجنبر للسنوات 2021 و2022 و2023.

وحسبما أوضحت الوزارة، يجب توجيه الطلبات إلى المديرية العامة للتجارة في موعد أقصاه 15 يناير 2024، أما بالنسبة لطلبات تراخيص الاستيراد للاستفادة من الحصص، فيجب توجيهها عبر البريد الإلكتروني عبر نظام “بورتنيت” PortNet في موعد أقصاه 21 يونيو 2024.

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