هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي؟

هبة بريس - القسم الفني

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي خبر يفيد انفصال الفنانة المغربية فرح الفاسي وزوجها الفنان عمر لطفي.

وأفاد ذات النشطاء أن الفاسي قامت برفع دعوى الطلاق “طلاق الشقاق” ضد زوجها، وذلك بعد مرورهما بالعديد من الخلافات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجدير بالذكر أن زواج الثنائي دام لأزيد من 13 سنة كما أثمر عن طفلة وحيدة “ماجدة”، احتفلت مؤخرا بذكرى ميلادها السابعة.

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