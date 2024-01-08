هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي؟
هبة بريس - القسم الفني
تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي خبر يفيد انفصال الفنانة المغربية فرح الفاسي وزوجها الفنان عمر لطفي.
وأفاد ذات النشطاء أن الفاسي قامت برفع دعوى الطلاق “طلاق الشقاق” ضد زوجها، وذلك بعد مرورهما بالعديد من الخلافات خلال الأشهر القليلة الماضية.
وجدير بالذكر أن زواج الثنائي دام لأزيد من 13 سنة كما أثمر عن طفلة وحيدة “ماجدة”، احتفلت مؤخرا بذكرى ميلادها السابعة.
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3 تعليقات
” الفن بصمة ” يقول نعمان لحلو : الفن إما رسالة لخدمة المجتمع و الطبقات الضعيفة أو لا يكون !! .. و يقول أيضاً : أفضل أن أكون حقيقة صغيرة على ظل كبير .. الفنان الذي لا يساير المستجدات والأحداث العالمية وبالأخص ما يخص الأمة ، الدين، الوطن ..هو فنان ناقص الأوصال وغير مكتمل .. كل الحب والإحترام للفنان القدير الفنان “مغني أو مسرحي” هو الذي يوصل رسالة لإصلاح الإنسانية وهذا ماأراه دائماً عند الفنان نعمان لحلو .. 1 ـ (” غزّة و شهود الزور “) ألحان و غناء نعمان لحلو؛ شعر سعيد متوكل؛ كلمات الأغنية: أنا غزّة رمز العزة أنا اللي مات وانا اللي عزى الله حق .. الله عدل .. واللي معاه ربي ديما منصور ـ كلمات مؤثرة كاتدخل للقلب تقف بجانب الحقيقة .. أغنية جميلة جداً في الصميم تلخص الوضع الحالي لإخواننا الفلسطينين. 2 ـ (بصمة عادل إمام) السينما والسياسة وجهان لعملة واحدة أحيانا ، وربما كانت الكوميديا هي الباب الخفي الذي دخلت منه السينما إلى عالم السياسة بشكل جريء. كلنا نتذكر صرخة عادل إمام الشهير في نهاية فيلم “النوم في العسل” ، العمل الذي تخيل البعض أنه كوميدي مشحون بالمشاهد المثيرة ، فاكتشفنا أنه واحد من أعمق وأهم الأفلام السياسية في مشوار الزعيم والكاتب الكبير وحيد حامد. لن تنسى صرخته الشهيرة في نهاية فيلم “اللعب مع الكبار” وهو يقول : “أنا هحلآآآآم” ، أو الهتاف الشهير :”الكباب الكباب لا نخلي عيشتكوا هباب” في فيلم الإرهاب والكباب. نرشح لك : أعمال فنية وعلاقة خاصة مع ياسر عرفات.. هكذا تعامل عادل إمام مع القضية الفلسطينية .. تتذكره وهو ينظر في عيني رياض الخولي ويقول : أنا أيضا أعلم عنك الكثير ياعلي ، أو وهو يقول : “البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت ” في فيلم “طيور الظلام”. واجه الزعيم التطرف في أعماله عندما قدم فيلم “الإرهابي” و “طيور الظلام” و “الإرهاب والكباب” ، طرح فساد رجال الأعمال والنخب السياسية في فيلمي “المنسي” و “اللعب مع الكبار” ، فتش في دفاتر رجال القانون من خلال فيلمه “الأفوكاتو”. رغم كل هذه الأعمال ظل عادل إمام رافضا لفكرة عمل الفنان بالسياسة أو أن يكون كادرا سياسيا أو عضوا في حزب. هذ ما قاله في حوار له مع جريدة الكواكب عام 1994، حيث شدد على أنه لابد أن يكون عمل الفنان للجماهير بكافة أطيافها وليس معبرا عن فصيل بعينه. يقول عادل إمام : “أنا لا أتصور أن أكون عضوا في مجلس الشعب فما دمت أملك الكاميرا وعندي خشبة المسرح فأنا أملك الأداة التي أستطيع التعبير بها عن كل القضايا كما أريد فما الذي يدفعني إلى ساحة ضيفة للتعبير وأنا عندي ساحة أوسع منها كثيرا، فأفضل أن أقول أن رأيي من فوق خشبة المسرح أكثر من منبر البرلمان. طالع أيضًا : النقاد يمنحونه اللقب: عادل إمام … بطل شعبي يصلح لكل العصور وفي بداية الألفية حل عادل إمام ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” في حوار تطرق لجوانب انسانية وسياسية أيضًا ، وقتها تحدث عادل إمام عن تجربته السياسية الوحيدة وهو مراهق، حيث قال أنه انضم لحزب العمال وهو في سن الـ16 عاما وهي تجربته السياسية الوحيدة مثل كثير من أبناء جيله، ولكنه في ذات الوقت أعلن رفضه القاطع للإنضمام للحزب الوطني ، حزب السلطة في فترة حكم الرئيس مبارك. ظل لقب فنان السلطة تهمة تطارد الزعيم من الأصوات والأقلام المعارضة له ، ورغم أن أغلب أفلامه تضمنت انتقادات لاذعة للحكومة ومواقف سياسية واضحة كان الانحياز فيها للفقراء والبسطاء ، إلا أن بعض الأقلام ظلت تروج لهذا الوصف الذي رفضه رفضا قاطعا حيث قال : ” لا يرضييني .. يعني أيه نجم السلطة؟!”. يفسر ذلك أيضًا ابتعاد اسمه عن قائمة المعينيين في مجلسي الشعب والشوري رغم أن هناك أسماء فنية أخرى تم تعيينها سواء الآن أو في عصور سابقة ، عن هذه النقطة تحديدًا تحدث عادل إمام في حواره مع “واحد من الناس” قائلا : “مقدرش أروح وأقعد على المدرج في المجلس وبعدين معظمهم عندهم الديسك أنا عندي الفن إبداع”، كما تم سؤاله حال عرض عليه منصب وزيرا هل سيعتذر عنه، أجاب بالطبع سأعتذر. مواقف عادل إمام مع المسئولين والوزراء مليئة بالقصص المثيرة حيث روى عادل إمام موقفا مضحكا مع أحد الوزراء : “مرة كان وزير الصحة إسماعيل سلام بيحكيلي وقال لي رحت المغرب وكانت المعاملة مش كويسة لغاية ما قلتلهم عادل إمام صاحبي وبعدها كل حاجة مشيت كويس”، ليوجه عمرو الليثي سؤالا هاما : هل عادل إمام الفنان أكبر من الوزير؟ ليرد الزعيم: “مش أكبر هو الفن يعني ما تعرفش مين رئيس وزارة أيام سيد درويش الفن شىء خالد والشعوب من غير فن بلا ضمير”. 3 ـ (سينما شعب) “دارمندرا و أميتاب باتشان” من الصندوق يقدمان فن عالمي سينما أيام زمان أيقونة السينما الهندية على مر العصور .. فيلم “إنتاكوام لونجا 1982” كومار مهتم بالملاكمة، لكن والدته جانكي لا تريده أن يصبح ملاكمًا. يقع في حب جارته مالا، وهي محققة. وهم على وشك الزواج. تتقدم القصة إلى الأمام عندما تكتشف مالا أن جي دي، الذي يدير صالة ألعاب رياضية حيث يدرب الملاكمين ويريد فقط أن يفوز متدربه ببطولة الملاكمة، يرتكب العديد من الجرائم وتسعى للحصول على أدلة حتى يمكن سجنه. تأخذ القصة منعطفًا آخر عندما تتلقى جانكي مكالمة من مستشفى الأمراض العقلية تفيد بأن جانجا قد تعافت تمامًا ويمكن خروجها من المستشفى. تشارك معاناتها مع زوجها وتخبره أنه سيكون من المستحيل إعادة ابنها إلى والدته البيولوجية جانجا. عند سماع هذه المحادثة، تحطم كومار. لكن عندما تلتقي جانجا بابنه لأول مرة، لم تكشف له الحقيقة، مدركة أن جانكي مريض قلب وسيموت بدون كومار وسرعان ما ينتقل إلى هاريدوار. يذهب كومار إلى هاريدوار ليجدها ويعيدها ويزودها بمنزل. لم يكشف لجانكي عن ارتباطهما. وسرعان ما علم أن والده البيولوجي أجاي كان بطل ملاكمة قُتل على يد جي دي. يقرر كومار الانتقام بالفوز ببطولة الملاكمة ضد القتلة وينجح في النهاية. ولكن بعد رؤية مقتل قتلة زوجها، تنزعج جانجا وتموت على الفور. يعود كومار إلى المنزل ويعلن وفاة جانجا، لكنه لا يزال لا يعترف بأنه يعرف الحقيقة. تنتهي القصة بتذكر العائلة لجانجا. سوني ديول عمل دوبلير لوالده دهارمندرا في بعض المشاهد التي تعتمد على المجهود البدني بالفيلم الذي نجح في شباك التذاكر. من بطولة دارمندرا، ورينا روي، ودارا سينغ راندهاوا، وشاردا، وشريرام لاغو، وأجيت، استمتع بهذه الأغنية الرائعة من فيلم الإنتقام الرئيسي لونجا لعام 1982 .. فيلم : “كولي 1983” إلى أميتاب الذي يعني الضوء الذي لا يطفئ بريقه أبداً فيلم أميتاب بتشان و النسر شيال في محطة القطار الذي زاد حبنا له بعد أن نطق الشهادتين في هذا الفيلم و الذي أصبح هذا المشهد حديث الصباح و المساء بين العديد من الشباب فيه القدوة الحسنة و المثال للوسامة و الرجولة و خفة الظل مع الأغنية: مبارك هو تومكو حاج كا ماهينا ملحن الموسيقى: لاكشميكانت بياريلال، شاعر غنائي: أناند باكشي، المخرج: مانموهان ديساي، المنتج: مانموهان ديساي، الهندية دارد بهاري جين، أغاني هندية حزينة. 4 ـ (لامبورغيني وعالم السينما) الملقب بالسوفياتي كان من ضمن أبطال أفلام الزمن الجميل التي شاهدناها في التسعينات من أفضل الممثلين الى جانب سلفستر سنالون فيلم روكي 4 وهو من نوع الدراما والرياضة ، أبولو كريد مواجهة عملاق من الإتحاد السوفياتي يدعى إيفان دراجو في نزال إستعراضي للولايات المتحدة الأمريكية، سوف يتم تدريب أبولو ومساعدته من طرف روكي، لكن أثناء النزال سوف يقتل أبولو من طرف دراجو، هنا سوف يشعر روكي بتأنيب الضمير لعدم رميه المنشفة، وبهذا سوف يذهب بسيارة “ميورا من” من نوع “لامبورغيني” مع أغنية : عائداً عالياً إلى الطريق .. أقضي وقتي و أخذ فرصتي .. المسافة إنقضت الآن لقد نهضت .. على قدمي مرة أخرى .. مجرد رجل و رغبته في البقاء .. كل شيء يحدث بسرعة بالغة .. مرات عديدة تتقايض العاطفة بالمجد .. إياك أن تفلت قبضتك عن أحلام الماضي .. يجب أن تقاتل من أجل بقائها حية .. أنا النمر فإنها عدوبة القتال .. عالياً عائداً إلى تحدي منافسينا و في النهاية يطارد آخر الناجين من صيده في الليل .. إنه يرانا جميعاً بعين النمر .. وجهاً لوجه خارجاً في الحرارة معلقاً بقسوة .. و لازلت جائعاً و إحتمالات مازالت تتراكم في طريقنا للقتال مع مهارة البقاء .. أنا النمر فإنها عذوبة القتال .. عالياً عائداً إلى تحدي منافسينا و في النهاية يطارد آخر الناجين من صيده في الليل .. إنه يرانا جميعاً بعين النمر .. عائداً عالياً متجهاً نحو القمة .. أملك الشجاعة و أجني المجد .. لقد إنتهت المسافة الآن و لن أتوقف أبداً .. مجرد رجل و رغبته البقاء .. أنا النمر فإنها عذوبة القتال .. عالياً عائداً إلى تحدي منافسينا و في النهاية يطارد آخر الناجين من صيده في الليل .. بعين النمر .. عين النمر .. عين النمر .. عين النمر. في فيلم روكي 4 لسنة 1985 في دور دراجو وهنا أصبح النجم دولف لاندجرين جد معروف بعمله المميز في هذا الفيلم وأيضاً أصبح معروف بإسم السوفياتي، بعد ذلك ظهر في فيلم الخيال العلمي الأكشن الملاك المظلم .. يقول : أنا لا أبالي الآن فوجد طابوراً سيارات لامبورغيني التي تركت بصماتها على الشاشة الفضية ، هنا النجم دولف لاندجرين يترك بصمته و يضغط بيده على ثلاثة سيارات لامبورغيني ليشتغل إنذار السيارات .. كيف يدل لون السيارة على شخصيتك؟ يشير علم نفس الألوان إلى أننا نفضل بعض الألوان بسبب سماتنا الشخصية. لذا و مع ضرورة الحصول على سيارة، فإن اللون الذي نختاره يكشف عن أدلة حول من نحن .. “الأولى كانت اللون الأصفر” يدل على الفرح والروح المرحة مع خطين واحد باللون السماوي البهيج والثاني اللون الأزرق يدل على التفاؤل والراحة الألوان تدّل على القوّة والتركيز على الجودة . “السيارة الثانية” يعتبر الأسود لوناً سيادياً يوحي بالقوة والفخامة لهذا فقد اعتدنا مشاهدته في سيارات الرؤساء وكبار الموظفين الحكوميين ، كما أن اللون الأسود في السيارات له جاذبية خاصة ويعتبره كثيرون من أفضل الألوان لإبراز جمالية السيارة ، ولكن في المقابل فإن الحفاظ على مظهر السيارة السوداء يحتاج إلى الكثير من الاهتمام . “السيارة الثلاثة” اللون الأحمر بلغت حصة هذا اللون 7% من مبيعات السيارات في العالم ، بينما تنتشر السيارات الحمراء في أمريكا الشمالية على وجه الخصوص ، حيث ترتفع النسبة إلى 11% من إجمالي مبيعات السيارات هناك . وعادة ما يرتبط اللون الأحمر بالسرعة والأداء الرياضي لذلك بفضله بعض السائقين ، كما أن اللون الأحمر يجذب الأنظار دائماً على الطريق فمن الصعب أن تمر سيارة حمراء على الطريق دون أن تلفت انتباهك! .
انا كاع مكنعرفش الزوجة ديالو
وما دخلنا في حياته الشخصية