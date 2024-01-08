سميرة سعيد لأحلام :”أنظف و أطيب النفوس لي عرفتها في رحلتي”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الديفا سميرة سعيد رسالة خاصة لزميلتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت سميرة سعيد صورة تجمعها بأحلام معلقة عليها:”لثاني مرة نشترك في عمل واحد، وفي كل مرة أكتشف بالاضافة لفنك ولجمال صوتك الذي يزداد عذوبة سنة بعد سنة، أتأكد من انك من أنظف وأطيب النفوس التي عرفتها في رحلتي”.

وواصلت قائلة:”سوف يظل، مكانك ومكانتك كبيرة في قلبي، حلقة الف ليلة وليلة تعكس مدى الحب والمحبة والانسجام الكبير بيننا”.

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