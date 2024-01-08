علاكوش يُراسل الوزير بنموسى لهذا السبب

محمد منفلوطي_هبة بريس

وجه الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الموضوع المتعلق بالتوقيف عن العمل والاقتطاع من أجور المضربين، واصفا ذلك بالإجراءات الزجرية التي تم إعمالها في حق المضربين عن العمل من رجال ونساء التعليم، التي تسير في الاتجاه المعاكس للمسار التصحيحي لفعاليات الحوار القطاعي في صيغته الراهنة وما أفرزه من إنجازات لحد الساعة.

وطالب علاكوش الوزير بنموسى بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر بإلغاء التوقيفات عن العمل التي جرى إصدارها وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.

واعتبر علاكوش في رسالة وجهها إلى الوزير بنموسى ” حصلت هبة بريس على نسخة منها”، أن نجاح الحوار القطاعي بدأ بالتفاعل الإيجابي مع مطالب رجال ونساء التعليم، والتي سبق لنقابته التعبير عنها بكل الآليات المتاحة، وسيتواصل هذا النجاح على حد تعبيره، باعتماد ذات المنهج مع باقي الملاحظات والمقترحات التي شكلت خلاصة أشغال المجلس الوطني الأخير للجامعة الحرة للتعليم.

يأتي ذلك، تبعا مخرجات المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم الذي انعقد أمس الأحد بالرباط، والذي خصص لتدارس مشروع النظام الأساسي المعدل وتفاعلات الساحة التعليمية، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات والمقترحات والتي ستتم إحالتها على لجنة الحوار القطاعي في إطار سيرورة التدبير التشاركي الموسع.

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