بمشاركة نجوم مصريين.. فاتي جمالي تفرج عن عملها الجديد

2024-01-08 / 12:56
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نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية فاتي جمالي عن مشاركتها في مسلسل عربي ضخم رفقة ألمع نجوم الدراما المصرية.

وقالت جمالي خلال تصريحها ل”ايتي بالعربي” أن العمل الذي تم تصويره بلبنان، جمعها بكل من أحمد فهمي، ناهد السباعي و وفاء عامر..

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المسلسل يحمل عنوان “نقطة سوداء”، حيث تجسد فيه شخصية فتاة تقطن بالديار الأميركية، و هو عمل درامي إجتماعي.

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