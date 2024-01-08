“نعيمة البدوية” تستهزئ بالقرآن الكريم.. ونشطاء يطالبون باعتقالها

2024-01-08 / 11:50
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هبة بريس - الرباط

في خرجة جديدة غير محسوبة العواقب, نشرت نعيمة البدوية المعروفة ب”مي نعيمة” فيديو على قناتها بموقع يوتيب, استهزأت من خلاله ب”القرآن الكريم”.

وظهرت نعيمة البدوية في الفيديو المذكور وهي تحرف آيات من القرآن الكريم بسخرية واستهزاء.

فيديو “مهوم نعيمة” آثار استياء وسخط النشطاء الذين طالبوا المصالح المعنية بالتدخل لايقافها ومتابعتها قضائيا بسبب تجاوزاتها المستفزة و الغير مقبولة .

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‫41 تعليقات

  1. استهزأ بالله تعالى، أو بآياته، أو برسله، أو كتبه، قال تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانكم .

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