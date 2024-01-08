“نعيمة البدوية” تستهزئ بالقرآن الكريم.. ونشطاء يطالبون باعتقالها
هبة بريس - الرباط
في خرجة جديدة غير محسوبة العواقب, نشرت نعيمة البدوية المعروفة ب”مي نعيمة” فيديو على قناتها بموقع يوتيب, استهزأت من خلاله ب”القرآن الكريم”.
وظهرت نعيمة البدوية في الفيديو المذكور وهي تحرف آيات من القرآن الكريم بسخرية واستهزاء.
فيديو “مهوم نعيمة” آثار استياء وسخط النشطاء الذين طالبوا المصالح المعنية بالتدخل لايقافها ومتابعتها قضائيا بسبب تجاوزاتها المستفزة و الغير مقبولة .
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18 تعليقات
يجب محاسبة هذه الجاهلة حتى تكون عبرة لمن يستهزئون بالقران الكريم والدين الاسلامي.
لماذا تتباعون التافهين ؟ هذا هو السؤال..هذه المرأة الأمية لا تفقه شيءا .تم وجدت نفسها امام اموال طاءلة تجنيها من الميديا .لا تسكت كما لم يسكت اي أحد داق حلاوة المال حتى لو دخل تلى السجن
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.القران الكريم دستور المسلمين وخط أحمر..
لم يبق لك الا الاستهزاء بالقرآن،اكملت كل شي
جاء في الذكر الحكيم:قوله الله تعالى «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم»..
قمة الإنحطاط والتفاهة الاستهزاء بالدين الاسلامي يعاقب عليه في القانون..
لعنة الله غليها وعلي امثالها. ستجد قريبا نفسها امام العدالة والمحاسبة
على المسؤلين عدم التراحم مع المسمى قيد حياتها نعيمة البدوي من هذا التلاعب والقذف في أعراض الناس والمس بالمصحف الشريف…
يجب حذف وتجميد قناة مي نعيمة البدوي..
نتمنى درب بيد من حديد على كل من تعالى على دين الله عز وجل..
اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
نجد أكثر ممارسات غير أخلاقية من هكذا إساءة للدين مادام المعنيين اي المتلقي لا يتابعون الحقوقيين بالافادة و يتابعوا التافهين ..
هناك العديد من اليوتوبور يتخطون الخطوط الحمراء..
اللهم اهدي عبادك إليك..
تراحم ولا شفقة مع التفاهة ..
يجب معاقبة امهم جريمة هذه الفاسقة لم يبقى لها الا التطاول على كلام الذي خلقها
يجب معاقبة هذه امهم جريمة التي لم يتبقى لها الا التطاول عن كلام الذي خلقها
المرجو من القييمين اادينيين المملكة الشريفة متابعة المدعوه نعيمة دينيا وقانونية كما نطالب من سيادتكم حدف قناتها من اليوتوب والحجز على جميع ممتلكاتها حتى تكون عبر للجميع