مؤسسة بنكية و شركة عقارية تتحصلان على علامة المسؤولية الاجتماعية من “الباطرونا”

2024-01-08 / 17:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن منح علامته للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، لكل من “البريد بنك” و أربعة فروع تابعة لمجموعة “العمران”، وذلك على إثر اجتماع لجنة هذه العلامة.

و أوضح الاتحاد أن هذا الامتياز يأتي تتويجا لالتزام هذه المقاولات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ولأخذ سياساتها بعين الاعتبار تطلعات الجهات المعنية الداخلية والخارجية، حيث إن هذه العلامة تندرج أيضا ضمن مسار التحسين المتواصل للممارسات من أجل استدامة وتعزيز المكتسبات.

وتهدف علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تشجيع المقاولات المغربية على اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في استراتيجياتها التسييرية.

ويتم منح هذه العلامة من قبل رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمدة ثلاث سنوات، بناء على رأي تقدمه اللجنة المكلفة بمنحها، بعد تقييم تدبيري يتم إجراؤه من طرف أحد الخبراء الخارجيين المستقلين والمعتمدين من طرف الاتحاد.

ويتم تجديد هذه العلامة في ظل الشروط نفسها مع مستوى متطلبات يفوق التقييم السابق.

*الصورة من الأرشيف

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‫4 تعليقات

  1. الامتياز يأتي تتويجا لالتزام هذه المقاولات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات

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