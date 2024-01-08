سعد لمجرد يساند دنيا بطمة في محنتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد لمجرد عن دعمه لمواطنته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها خاصة بعدما قضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، برفض طلب النقض الذي قدمه فريق دفاعها للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها.

و في هذا الصدد نشر “لمعلم” صورة لزميلته دنيا بطمة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيه:”اختي دنيا الله يفرج همك و يريح بالك و يقوي إيمانك”.

لتعلق الفنانة المغربية قائلة:”اللهم امين اجمعين أخي العزيز ويحفظك من شر الحاسدين”.

و جدير بالذكر أن دنيا بطمة ناشدت الملك محمد السادس عبر بث مباشر، من أجل العفو عنها في قضيتها.

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