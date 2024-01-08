بنك المغرب: “ارتفاع ملحوظ في قروض السكن و القروض الاستهلاكية لدى المغاربة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أظهرت لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.078,7 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

و سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,8 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,1 في المائة.

ومن جانبه، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 21,4 مليار درهم، بعد تسجيل 18,7 مليار درهم قبل سنة.

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