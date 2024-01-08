بالأرقام.. شحال ديال الفلوس حاطين الجالية في الأبناك المغربية؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تساهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة مهمة في مداخيل المملكة المغربية، ليس فقط من حيث العملة الصعبة عبر تحويلاتها المهمة و التي بلغت أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، بل كذلك من خلال الودائع البنكية الخاصة بهم في المؤسسات البنكية المغربية.
و في هذا الصدد، أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى الأبناك بشكل إجمالي قد ارتفعت خلال السنة التي ودعناها، كما ارتفعت ودائع الجالية المغربية في الأبناك ببلادنا.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية برسم شهر نونبر، أن ودائع الأسر إجمالا في المغرب بلغت 850 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.
هذا المبلغ نسبة مهمة منه و هي 203,3 مليار درهم هي في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 192,5 مليار درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
il faut porté plainte contre la banque qui mis les marocain de l’étranger dans des conditions difficiles avec les pays de l’accueil il faut arrêter vous crié des problèmes au émigrés
في السنة القادمة سيحاسب مغاربة الخارج على كل أورو والسبب هو سياسة رفع السرية عن ممتلكات الجالية. ألف مبروك للجالية .
أيها الناس اسحبو أموالكم قبل تعويم الدرهم و حوّلوها إلى عملة صعبة
ربي ياخد فيكم الحق
عند 400 درهم هنا هبطا نكولها سويات الكفة هه
اللهم بارك
وخاصة imazigin لقد ارتكبنا خطأ كبيرا بأموالنا.
وخاصة imazigin لقد ارتكبنا خطأ كبيرا بأموالنا
اللهم لك الحمد والشكر، في أكتوبر الماضي كنت في المغرب صفيت جميع الحسابات اللي كانت عندي في المغرب .مخافة من القراصنة……