بالأرقام.. شحال ديال الفلوس حاطين الجالية في الأبناك المغربية؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تساهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة مهمة في مداخيل المملكة المغربية، ليس فقط من حيث العملة الصعبة عبر تحويلاتها المهمة و التي بلغت أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، بل كذلك من خلال الودائع البنكية الخاصة بهم في المؤسسات البنكية المغربية.

و في هذا الصدد، أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى الأبناك بشكل إجمالي قد ارتفعت خلال السنة التي ودعناها، كما ارتفعت ودائع الجالية المغربية في الأبناك ببلادنا.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية برسم شهر نونبر، أن ودائع الأسر إجمالا في المغرب بلغت 850 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.

هذا المبلغ نسبة مهمة منه و هي 203,3 مليار درهم هي في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 192,5 مليار درهم.

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