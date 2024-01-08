البيضاء: توقف “الطاكسيات” بالشارع الرئيسي يعيق حركة السير بقنطرة محمد السادس

2024-01-08 / 10:18
0
هبة بريس - البيضاء

عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب احتلال سيارات الأجرة الكبيرة للشارع الرئيسي المجاور لقنطرة محمد السادس بمنطقة سباتة بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد عدد من المواطنين من سائقين وراجلين، أن أصحاب “الطاكسيات” تعمدوا احتلال الشارع الرئيسي، متسببن في عرقلة حركلة السير والتسبب في حوادث سير.

وأضاف ذات المواطنين، أن أصحاب “الطاكسيات” تخلوا عن المكان المخصص لهم بجانب الشارع الرئيسي، قبل أن يحتلوا الشارع، لافتين أن الأمر تسبب في عرقلة حركة السير ناهيك عن الفوضى والشجارات المستمرة بالمكان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سميرة سعيد لأحلام :”أنظف و أطيب النفوس لي عرفتها في رحلتي”

سميرة سعيد لأحلام :”أنظف و أطيب النفوس لي عرفتها…

2024-01-08 / 13:49
Photo of علاكوش يُراسل الوزير بنموسى لهذا السبب

علاكوش يُراسل الوزير بنموسى لهذا السبب

2024-01-08 / 13:26
Photo of “نعيمة البدوية” تستهزئ بالقرآن الكريم.. ونشطاء يطالبون باعتقالها

“نعيمة البدوية” تستهزئ بالقرآن الكريم.. ونشطاء يطالبون باعتقالها

2024-01-08 / 11:50
Photo of الراشيدية.. مختل عقليا يقتحم مسجدا بسلاح أبيض

الراشيدية.. مختل عقليا يقتحم مسجدا بسلاح أبيض

2024-01-08 / 10:42
Photo of وزارة بنموسى تنفي ارجاء عطلة “منتصف السنة الدراسية”

وزارة بنموسى تنفي ارجاء عطلة “منتصف السنة الدراسية”

2024-01-08 / 09:43
Photo of طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-08 / 09:08
Photo of تخريب المرافق العمومية بسطات…ظاهرة مقلقة تُسائل الجميع

تخريب المرافق العمومية بسطات…ظاهرة مقلقة تُسائل الجميع

2024-01-07 / 23:38
Photo of محمد زروقي لهبة بريس: اتخذنا جميع التدابير لتكييف تنظيم السنة الدراسية ونحن واثقون من ذلك

محمد زروقي لهبة بريس: اتخذنا جميع التدابير لتكييف تنظيم…

2024-01-07 / 23:26
Photo of توقيف أساتذة مضربين عن العمل يصل البرلمان

توقيف أساتذة مضربين عن العمل يصل البرلمان

2024-01-07 / 22:09
Photo of الدرك يعتقل مرتكب جـ..ـــريمة “قاع أسراس” ضواحي شفشاون

الدرك يعتقل مرتكب جـ..ـــريمة “قاع أسراس” ضواحي شفشاون

2024-01-07 / 21:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق