البيضاء: توقف “الطاكسيات” بالشارع الرئيسي يعيق حركة السير بقنطرة محمد السادس

هبة بريس - البيضاء

عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب احتلال سيارات الأجرة الكبيرة للشارع الرئيسي المجاور لقنطرة محمد السادس بمنطقة سباتة بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد عدد من المواطنين من سائقين وراجلين، أن أصحاب “الطاكسيات” تعمدوا احتلال الشارع الرئيسي، متسببن في عرقلة حركلة السير والتسبب في حوادث سير.

وأضاف ذات المواطنين، أن أصحاب “الطاكسيات” تخلوا عن المكان المخصص لهم بجانب الشارع الرئيسي، قبل أن يحتلوا الشارع، لافتين أن الأمر تسبب في عرقلة حركة السير ناهيك عن الفوضى والشجارات المستمرة بالمكان.

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