فرض ضريبة على كل الشاحنات التي تمر من معبر الكركارات باتجاه موريتانيا يغضب المهنيين

2024-01-08 / 10:51
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

فرضت سلطات موريتانيا ضريبة على كل الشاحنات القادمة من المغرب عبر معبر الكركارات باتجاه الأراضي الموريتانية مما أغضب المهنيين الذين اعتبروا الأمر غير منطقي و مبالغ فيه.

و تفاجأ سائقو الشاحنات التي تنقل الخضر و الفواكه و البضائع من المغرب باتجاه عدد من الدول الأفريقية عبر معبر الكركارات بكون سلطات نواكشوط قامت في معبرها الحدودي بفرض ضريبة على كل طن.

و فرضت سلطات موريتانيا  على السائقين دفع مبلغ 10 دراهم عن كل طن على أي شاحنة أو عربة نقل تعبر معبر الكركرات نحو الأراضي الموريتانية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصناعة و التجارة تفرض شروطا على استيراد غازات التبريد

وزارة الصناعة و التجارة تفرض شروطا على استيراد غازات…

2024-01-08 / 15:25
Photo of نسبة ملء السدود الكبرى بجهة الشرق بلغت 26,38 %

نسبة ملء السدود الكبرى بجهة الشرق بلغت 26,38 %

2024-01-08 / 15:21
Photo of بالأرقام.. شحال ديال الفلوس حاطين الجالية في الأبناك المغربية؟

بالأرقام.. شحال ديال الفلوس حاطين الجالية في الأبناك المغربية؟

2024-01-08 / 14:45
Photo of إلغاء الديون المستحقة لدى CNSS و هاته تفاصيل الاستفادة من العملية

إلغاء الديون المستحقة لدى CNSS و هاته تفاصيل الاستفادة…

2024-01-08 / 13:14
Photo of بنك المغرب: “ارتفاع ملحوظ في قروض السكن و القروض الاستهلاكية لدى المغاربة”

بنك المغرب: “ارتفاع ملحوظ في قروض السكن و القروض…

2024-01-08 / 12:13
Photo of رصيد العملة الصعبة في 2023 .. 358,9 مليار درهم

رصيد العملة الصعبة في 2023 .. 358,9 مليار درهم

2024-01-07 / 17:16
Photo of اقتصادي مغربي ..صناعة السيارات لا يمكنها تعويض آثار الجفاف

اقتصادي مغربي ..صناعة السيارات لا يمكنها تعويض آثار الجفاف

2024-01-07 / 13:38
Photo of خبير اقتصادي … الألفية الثالثة شهدت تحولات اقتصادية كبرى بالمملكة

خبير اقتصادي … الألفية الثالثة شهدت تحولات اقتصادية كبرى…

2024-01-07 / 12:57
Photo of تقرير أممي يحذر من تراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2024

تقرير أممي يحذر من تراجع النمو الاقتصادي العالمي في…

2024-01-06 / 21:08
Photo of اكادير : فلاحو”الكردان” يقررون مقاضاة شركة لتوزيع مياه السقي

اكادير : فلاحو”الكردان” يقررون مقاضاة شركة لتوزيع مياه السقي

2024-01-06 / 15:21

‫4 تعليقات

  2. خبر جمييل اتمنى من موريطانيا ان ترفع اكثر واكثر من الضرائب وفرض جبايااات كبيرة وكثييرة كي ننعم بخيراتنا التي تصدر لغيرنا ونعاني من ارتفاع اسعار والإحتكار والمنافسة ،كرا يا موريطانيا على بداية فهم خطة الماجوس

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق