فرض ضريبة على كل الشاحنات التي تمر من معبر الكركارات باتجاه موريتانيا يغضب المهنيين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فرضت سلطات موريتانيا ضريبة على كل الشاحنات القادمة من المغرب عبر معبر الكركارات باتجاه الأراضي الموريتانية مما أغضب المهنيين الذين اعتبروا الأمر غير منطقي و مبالغ فيه.

و تفاجأ سائقو الشاحنات التي تنقل الخضر و الفواكه و البضائع من المغرب باتجاه عدد من الدول الأفريقية عبر معبر الكركارات بكون سلطات نواكشوط قامت في معبرها الحدودي بفرض ضريبة على كل طن.

و فرضت سلطات موريتانيا على السائقين دفع مبلغ 10 دراهم عن كل طن على أي شاحنة أو عربة نقل تعبر معبر الكركرات نحو الأراضي الموريتانية.

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