فرض ضريبة على كل الشاحنات التي تمر من معبر الكركارات باتجاه موريتانيا يغضب المهنيين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
فرضت سلطات موريتانيا ضريبة على كل الشاحنات القادمة من المغرب عبر معبر الكركارات باتجاه الأراضي الموريتانية مما أغضب المهنيين الذين اعتبروا الأمر غير منطقي و مبالغ فيه.
و تفاجأ سائقو الشاحنات التي تنقل الخضر و الفواكه و البضائع من المغرب باتجاه عدد من الدول الأفريقية عبر معبر الكركارات بكون سلطات نواكشوط قامت في معبرها الحدودي بفرض ضريبة على كل طن.
و فرضت سلطات موريتانيا على السائقين دفع مبلغ 10 دراهم عن كل طن على أي شاحنة أو عربة نقل تعبر معبر الكركرات نحو الأراضي الموريتانية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
مزيان مخلين لبلاد بجوع
خبر جمييل اتمنى من موريطانيا ان ترفع اكثر واكثر من الضرائب وفرض جبايااات كبيرة وكثييرة كي ننعم بخيراتنا التي تصدر لغيرنا ونعاني من ارتفاع اسعار والإحتكار والمنافسة ،كرا يا موريطانيا على بداية فهم خطة الماجوس
نعم لزيادة الضريبة على الشاحنات التي تنهب خيرات البلاد .