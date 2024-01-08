وزارة بنموسى تنفي ارجاء عطلة “منتصف السنة الدراسية”

هبة بريس - الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صحة مذكرة منسوبة إليها بخصوص ارجاء العطلة المدرسية.

وأكدت الوزارة في منشور لها أن المذكرة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، مفبركة ولا أساس لها من الصحة، نافية بذلك ارجاء عطلة منتصف السنة الدارسية.

هذا ويشار الى أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، عن تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، تكييف البرامج الدراسية، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، الحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع، بالإضافة إلى تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة.

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