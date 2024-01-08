طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، مع وجود صقيع محلي أو جريجة، خلال الصباح والليل، فوق كل من مناطق الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي والسهول الداخلية.
كما ستتشكل كتل ضبابية محلية بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء على العموم.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و05 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، السهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 10 و16 درجة بأقصى جنوب المملكة، فيما ستتأرجح ما بين 04 و09 درجات في ما تبقى من جهات المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستعرف ارتفاعا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج في البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
الأمطار الأخيرة انعشت أمال الفلاحين..
المغرب يواجه أزمة الماء غير مسبوقة بسبب شح المياه والامطار..
الحمد لله الأمور تبشر بالخير والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
يجب أن تقام صلاة الاستسقاء في المساجد..
وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالماء تحيا الحياة وبدونه تموت جميع الكائنات..
الغطاء النباتي تضرر بفعل قلة التساقطات المطرية..
نشتبشر خيرا بالأيام القادمة ..