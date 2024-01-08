طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، مع وجود صقيع محلي أو جريجة، خلال الصباح والليل، فوق كل من مناطق الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و05 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، السهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 10 و16 درجة بأقصى جنوب المملكة، فيما ستتأرجح ما بين 04 و09 درجات في ما تبقى من جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج في البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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