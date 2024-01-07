البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يواصل الصحوة ونهضة بركان يسقط أمام الزمامرة

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يواصل الصحوة ونهضة بركان يسقط أمام الزمامرة

2024-01-07 / 18:01
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واصل فريق حسنية أكادير صحوته الأخيرة بفوز هام أمام ضيفه إتحاد تواركة بثلاثة أهداف لإثنين، اليوم الأحد، لحساب الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

وسجل حسنية أكادير أهدافه الثلاثة من ضربات جزاء عبر كل من سفيان المودن في الدقيقة 22 وجمال الشماخ في الدقيقة 69 وحمزة أفصال في الدقيقة 91، بينما سجل هدفي إتحاد تواركة كل من توفيق بنطيب في الدقيقة 33 وحسن أقبوب في الدقيقة 93.

ورفع الحسنية بهذا الفوز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد إتحاد تواركة عند 18 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، تفوق نهضة الزمامرة على ضيفه نهضة بركان بهدفين لواحد، سجلهما محمد هبالي في الدقيقة 3 وزكياء بحرو في الدقيقة 44، بينما سجل يوسف الفحلي هدف نهضة بركان في الدقيقة 60.

هذه النتيجة تبقي نهضة بركان ثالثا برصيد 26 نقطة، بينما رفع نهضة الزمامرة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

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