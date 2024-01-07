عين على الخصم.. منتخب تنزانيا ينهزم وديا أمام مصر قبل مواجهة أسود الأطلس

تعرض منتخب تنزانيا لخسارة أمام نظيره المصري بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسجل هدفي المنتخب المصري في المباراة كل من محمود تريزيغيه في الدقيقة 32، ومحمد صلاح في الدقيقة 73.

وسيلتقي المنتخب التنزاني مع نظيره المغربي يوم 17 يناير القادم في سان بيدرو، لحساب الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

ويتوجد منتخب تنزانيا في نفس المجموعة مع أسود الأطلس إلى جانب منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

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