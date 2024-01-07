الوداد الرياضي يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام المغرب التطواني

واصل الوداد الرياضي نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام مضيفه المغرب التطواني (0-0)، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

وتحصل الوداد الرياضي على ضربة جزاء في الدقيقة 52، إلا أن القائد يحيى جبران فشل في ترجمتها إلى هدف.

هذا التعادل يضع الوداد الرياضي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل المغرب التطواني المركز السادس برصيد 20 نقطة.

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