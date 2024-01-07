محمد زروقي لهبة بريس: اتخذنا جميع التدابير لتكييف تنظيم السنة الدراسية ونحن واثقون من ذلك
محمد منفلوطي_ هبة بريس
أكد محمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخذت تدابير اجرائية محكمة التكييف تنظيم السنة الدراسية بما يمكن المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات الدراسية من اكتساب المعارف والكفايات والمهارات الأساس، التي تتيح لهم الانتقال من مستوياتهم الدراسية الى المستويات الأعلى في نهاية السنة الدراسية ،دون تعثرات او ثغرات تعلمية؛ وذلك من خلال إعداد خطة وطنية تؤالف بين تدبير الزمن المدرسي ومراجعة التنظيم التربوي ،بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة.
وقال زروقي : إن المرتكزات الأساس التي انبنت عليها الخطة الوطنية تقوم على تكييف زمن التعلمات بمقاربة وظيفية تمكن تلامذة الاقسام الإشهادية من التحكم في مجال التحصيل المطلوب في كل مادة وكل سلك دراسي، موازاة مع تمكين تلامذة المستويات الدراسية الأخرى من التعلمات الأساس المستهدفة عند نهاية كل مستوى دراسي.
وأضاف زروقي أنه، تبعا لذلك، عمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تمديد الزمن الدراسي بغلاف زمني إضافي ، ومراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة ، والجدولة الزمنية لتنظيم الامتحانات الإشهادية ، مع التركيز على استقطاب الخبرات التربوية ذات الكفاءة من أجل الإسهام والمشاركة في برامج الدعم التربوي وتثبيت التعلمات.
وعبر زروقي عن ارتياحه الشديد لنجاعة التدابير المتخذة القائمة على التنسيق التام بين مختلف المتدخلين من اطر تربوية وإدارية واسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني ، ومؤسسات التعليم العالي المحتضنة لسلك الإجازة في التربية ،وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج أوراش ،وبتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق مرامي الخطة الوطنية وتبليغها غاياتها المنشودة.
وقال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة : سنستثمر جميع الطاقات التربوية والإمكانات التعليمية والبيداغوجية المتاحة، ونحن واثقون بأننا لن نخلف الموعد، ولنا ثقة كبيرة فيما ستسفر عنه المخططات المحلية بالمؤسسات التعليمية من تدارك للزمن المدرسي واستدراك لزمن التعلمات.
وختم زروقي بالقول: إن الزيارات الميدانية الأخيرة للمؤسسات التعليمية تعزز هذه الثقة، ولقد وقفت بصفة شخصية، وباعتزاز كبير ، على شروع الأستاذات والأساتذة في تنظيم حصص إضافية لتعزيز الحصص الأسبوعية المقررة في مختلف الأسلاك والمواد الدراسية، بما سيمكننا ،كما كنا دائما ، من ربح رهان مختلف المحطات التربوية، وبما يحقق النجاح لبناتنا وابنائنا ويستجيب للانتظارات الطموحة لأسرهم .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
15 تعليقات
لما انتم قادرون على تحقيق هذا الانجاز ولن تخلفوا الموعد لماذا مستوى اغلبية التلاميذ في بلادنا منحط الى ادنى درجة؟؟؟؟ :الجواب
١- بالفعل انكم قادرون ولكن كنتم تغشون في أداء مهامكم
او
٢-كلام احلام يقظة نتيجة ضربة شمس
بلا بلا …حملة انتخابية من أجل منصب قبل الأوان
يجب تعليمهم اكتساب المعارف والكفايات والمهارات الأساس
خاص يزيدو في الزمن الدراسي
تملاميد في القرى و البوادي غادروا درسا. ولم يريدوا رجوع إليها.. من يتحمل المسؤولية…
اتق الله في ما تقول أيها المسؤول المحترم.من الصعب تحقيق ما ضاع من الزمان.
تغطية الشمس بالغربال . ملايير ستصرف في الخزعبلات. بذل حل المشاكل الحقيقية للقطاع . كفى ترقيعا . و ترويجا لسياسة العام زين .
كيف يمكن لأبناء المدرسة العمومية من استدراك دروس اكثر من تلاثة اشهر في اسبوع
مشكور السيد المدير الإقليمي محمد زروقي على مجهداته الجبارة من أجل تأمين فصل دراسي جيد..
تلاميذ الحوز لازالوا يعانون الصدمة جراء الزلزال العنيف الذي تعرضوا له ومنهم من فقد عائلته..
يجب توفير لهم كل أساليب الدراسة وجود مناسب للتعلم..
اللهم كن معهم وليا ونصيراً معينا لهم يارب العالمين..
تحية تقدير و احترام لجميع الأطر الوطنية والكفاءات التي تشتغل بجدية وحس وطني عالي ونكران للذات
والله تم و الله انه لبيع الوهم.. اتقوا الله في كلامكم انكم لمسؤولون و امام ربكم لمحاسبون.تعملون داءما على تلميع الواجهة الامامية و ما خفي اعظم
فليعد هذا المدير الإقليمي الذي كان يشتغل بالتدريس وتم تكييف اشتغاله من الاثنين إلى الخميس فقط لأن له ………كما اقول هل له ان يخبرنا كيف حصل على الدكتوراه ان كان حقا يعطي الحق التعليمي لمتعلميه وكيف وصل إلى ما هو عليه فليسأل تلامذته الأوائل الذين درسوا عنده وكم منهم لم يجبه نتيجة تعليق عن حقيقة هذا المدير