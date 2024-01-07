تاوريرت .. اندلاع حريق مهول بقيسارية للمتلاشيات
اندلع مساء اليوم الأحد 07 يناير الجاري، حريق مهول بسوق للمتلاشيات بالقرب من ثانوية الفتح التأهيلية بوسط مدينة تاوريرت.
الحريق شب حوالي الساعة 21h30 من مساء اليوم، حيث أتت نيرانه على قيسارية الفتح بأكملها ، بينها 100 محلا مخصصا لمتلاشيات الخشب والألومينيوم.
وحلت مصالح الوقاية المدنية بعين المكان الى جانب السلطات المحلية وعامل إقليم تاوريرت لتتبع عملية إخماد الحريق التي لا زالت مستمرة لحد الساعة.
وتبقى أسباب اندلاع الحريق غامضة في ظل تواجد اعداد مكثفة من المتلاشيات وتواجد محلات عشوائية مبنية فقط بالألواح الخشبية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Ya rebbi salama llah yahfad
Dakchy rah khatar dakchy lach che3lat
اسباب غامضة مثل أحداث السوق المحروق قديما..كلشي واضح وباين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أسباب الحريق كثيرة جداً..
على السلطات المحلية فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الحريق ..
يجب على كل تاجر أن يكون مسؤولا وتجنب أي شيء يؤدي إلى الحريق ..
تكرار وقائع الحرائق في الاسواق الشعبية .هل هي تصفية حسابات ام أنها أخطاء تؤدي الى عواقب وخيمة..
اللهم عوضهم خيرا..
رد على تاوريرتي : لو كنت مسؤولا امنيا بمدينة تاوريرت.لقمت باستدعاءك مادمت تقول بان كل شي واضح وباين.ادا انت تعرف من فعل دلك .او انك تتهم الناس زورا. مارايك…
ردا على تعليق تاوريرتي :لو كنت مسوولا امنيا بمدينة تاوريرت لقمت باستدعاء هدا الشخص مادام يقول ان كل شيء واضح وباين .لانه يعرف من قام بدلك او يتهم الناس زورا ….