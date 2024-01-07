توقيف أساتذة مضربين عن العمل يصل البرلمان

2024-01-07 / 22:09
3
هبة بريس -

وجهت النائبة فاطمة التامين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بخصوص التوقيفات عن العمل الأخيرة التي طالت عددا من الأساتذة المضربين عن العمل.

وقالت التامني في سؤالها ” أثار قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص.على الحق في الإضراب.

وأضافت التامني في سؤاله الكتابي :’ هذا وقد طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير ، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد”

وأردفت التامني قائلة :” وإذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى ، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية.”.

وتساءلت النائية البرلمانية ، عن التدابير التي ستعمل عليها الوزارة الوصية من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تُنذر بالمزيد من الاحتقان؟

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تخريب المرافق العمومية بسطات…ظاهرة مقلقة تُسائل الجميع

تخريب المرافق العمومية بسطات…ظاهرة مقلقة تُسائل الجميع

2024-01-07 / 23:38
Photo of محمد زروقي لهبة بريس: اتخذنا جميع التدابير لتكييف تنظيم السنة الدراسية ونحن واثقون من ذلك

محمد زروقي لهبة بريس: اتخذنا جميع التدابير لتكييف تنظيم…

2024-01-07 / 23:26
Photo of الدرك يعتقل مرتكب جـ..ـــريمة “قاع أسراس” ضواحي شفشاون

الدرك يعتقل مرتكب جـ..ـــريمة “قاع أسراس” ضواحي شفشاون

2024-01-07 / 21:05
Photo of يهم أصحاب الشيكات بدون رصيد …تعديل قانوني محفز لابراء ذمتهم

يهم أصحاب الشيكات بدون رصيد …تعديل قانوني محفز لابراء…

2024-01-07 / 20:45
Photo of مكناس ..توقيف مختل عقلي هدد سلامة المواطنين بسلاح أبيض

مكناس ..توقيف مختل عقلي هدد سلامة المواطنين بسلاح أبيض

2024-01-07 / 19:10
Photo of توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط

توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط

2024-01-07 / 18:40
Photo of نفوق حوت ضخم بشاطئ “فم لبير ” بالداخلة

نفوق حوت ضخم بشاطئ “فم لبير ” بالداخلة

2024-01-07 / 18:13
Photo of نائب بريطاني: على المملكة المتحدة أن تعترف بمغربية الصحراء

نائب بريطاني: على المملكة المتحدة أن تعترف بمغربية الصحراء

2024-01-07 / 18:06
Photo of حفلات رأس السنة الامازيغية ..استنكار من الإقصاء

حفلات رأس السنة الامازيغية ..استنكار من الإقصاء

2024-01-07 / 17:09
Photo of حمزة الدحدوح ووصيته الأخيرة لوالده

حمزة الدحدوح ووصيته الأخيرة لوالده

2024-01-07 / 16:04

‫3 تعليقات

  2. ضروري الاقتطاع وإلا الكل سيغيب عن العمل والطرد حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الإضراب المفرط وهدر الزمن المدرسي وتشجيع على المدارس الخاصة انهم هؤلاء الاساسدة

    رد

  3. التلميذ صار رهينة لدى كل من الحكومة والتنسيقيات…لا ادري سبب الحاح الوزارة على عدم سحب نظام المآسي وكأنه قران منزل وليس توليفة من الكوارث لا حصر لها…

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق