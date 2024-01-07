الشرطة الأندونيسية تضبط شاحنة تنقل 200 كلبا معدة للاستهلاك

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الإندونيسية أن الشرطة اعترضت شاحنة تنقل أكثر من 200 كلب كانت متجهة إلى المسلخ، ما يشكل أحدث انتصار للناشطين المعارضين لاستهلاك تناول لحوم هذه الحيوانات.

وتم اعتراض الشاحنة التي كانت تقل الكلاب الحية في مدينة سيمارانج بجزيرة جاوة الكبرى، واعتقل خمسة أشخاص وسيتم توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون الرفق بالحيوان ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وقال قائد الشرطة المحلية إيروان أنور «حصلنا على معلومات الشهر الماضي وتمكنا من منع نقل 226 كلباً».

وتعد إندونيسيا بين الدول القليلة في العالم التي مازالت تسمح ببيع لحوم الكلاب والقطط، لكن حملة ضد هذه الممارسة بدأت تكتسب دفعاً وبعض المدن مثل سيمارانج تفرض حظراً محلياً على هذه التجارة منذ سنوات عدة.

وبحسب العناصر الأولى لتحقيقات الشرطة، كانت الكلاب في طريقها إلى مدينة سوراكارتا المجاورة حيث كان من المقرر ذبحها وبيع لحومها للاستهلاك في جاوة الغربية.

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