الدرك يعتقل مرتكب جـ..ـــريمة “قاع أسراس” ضواحي شفشاون

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

علمت “هبة بريس ” من مصادر خاصة أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ” أسطيحة” ألقت القبض على قاتل صديقه مساء يوم الجمعة الماضي بعدما نشب شجار بينهم بسبب لعبة “البارتشي” بمركز قاع أسراس ضواحي شفشاون .

وكانت عناصر الدرك الملكي قد استنفرت جميع عناصرها مباشرة بعد خبر الجريمة التي ارتكبها الجاني بواسطة سكين، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة أمام مرآى ومسمع كل من عاين هذه الجريمة النكراء، ومن تلك الليلة تحركت العناصر الدركية بشكل لافت على مستوى المنطقة برمتها وبتنسيق مع كافة المراكز الترابية المحيطة لينتهي بها المطاف إلى القبض على المجرم في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا من يوم الأحد بأحد الوديان النائية.

يذكر ان الجريمة خلفت رعبا في أوساط ساكنة مركز “اسطيحة” سيما وأن الدوافع وراء ارتكابها لا علاقة لها بالإنتقام ولا حسابات شخصية بين الضحية والجاني وإنما ذات علاقة مباشرة بلعبة “البارتشي” التي يتميز بها ساكنة الشمال على الخصوص.

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