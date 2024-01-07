بعد حادث “ألاسكا”..”يونايتد إيرلاينز” توقف تحليق جميع طائرات “بوينغ 737 ماكس 9”

هبة بريس -

أعلنت شركة الطيران “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية أنها أوقفت مؤقتا تحليق جميع طائراتها من طراز “بوينغ 737 ماكس 9″، وذلك بناء على طلب إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وكانت شركة “آلاسكا إيرلاينز” أعلنت أمس السبت توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز، بعد هبوط اضطراري لإحدى طائراتها إثر انفصال إحدى النوافذ عن هيكل الطائرة بعيد الإقلاع.

وأفادت “يونايتد إيرلاينز” في بيان “نحن نعمل مع إدارة الطيران الفدرالية لتوضيح عملية التفتيش ومتطلبات إعادة جميع طائرات ماكس 9 إلى الخدمة”.

وكان مدير إدارة الطيران الفدرالية، مايك ويتاكر، أشار إلى أن التوجيهات تفرض الفحص الفوري لبعض طائرات بوينغ 737 ماكس 9 قبل قيامها برحلة جديدة، مضيفا أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات لشركة “بوينغ”.

وصدر القرار في أعقاب حادث وقع الجمعة بعيد إقلاع رحلة تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” من مطار بورتلاند الدولي، قرابة الخامسة عصرا (الساعة الأولى من فجر السبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وأظهرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلت من سقفها أقنعة الأوكسجين.

وأشار موقع “فلايت أوير” المتخصص في تتبع الرحلات الجوية إلى أن الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا وستة من أفراد الطاقم، كانت على ارتفاع 5 آلاف متر.

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