مكناس ..توقيف مختل عقلي هدد سلامة المواطنين بسلاح أبيض

هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأولى للأمن بمدينة مكناس، زوال اليوم الأحد 07 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد ضبطه وهو في حالة غير طبيعية وبحوزته سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص الجسدية.

وكان المعني بالأمر قد ولج فضاء الاستقبال بمقر المنطقة الأولى للشرطة وهو في حالة غير طبيعية ويتحوز سلاحا أبيض عبارة عن سكين مطبخ صغير، حيث شرع في التلفظ بعبارات غير مفهومة والتهديد بإيذاء نفسه، قبل أن يتمكن عناصر الشرطة من تحييد الخطر الصادر عنه وضبطه دون تسجيل أية إصابات جسدية أو خسائر مادية.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن المراقبة الطبية بمستشفى الأمراض النفسية الذي نقل إليه من أجل إخضاعه للفحص الطبي لتحديد مدى صحته العقلية، وذلك في انتظار إخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

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