بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى ساحل العاج للمشاركة في “الكان”

المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يصل الى سان بيدرو بكوت ديفوار

2024-01-07 / 18:25
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هبة بريس -

وصل أفراد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى سان بيدرو بكوت ديفوار، للمشاركة في النسخة ال 34 من منافسات كأس إفريقيا للأمم ، التي ستقام خلال الفترة ما بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.

وكانت الطائرة التي أقلت بعثة أسود الأطلس قد شدت الرحال صوب كوت ديفوار عبر رحلة انطلقت من مطار الرباط – سلا، الى أبيدجان، قبل الانتقال الى سان بيدرو.

وفي مطار أبيدجان وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير صاحب الجلالة بأبيدجان عبد المالك الكتاني ووزير النقل الإيفواري أمادو كوني وأعضاء السفارة المغربية.

وبمطار سان بيدرو، توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالكوت ديفوار للترحيب بأسود الأطلس وتشجيعهم على رفع العلم الوطني عاليا خلال هذا الحدث الكروي القاري.

وخاضت العناصر الوطنية مجموعة من الحصص التدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة استعدادا لهذه المسابقة القارية.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السيراليوني وديا، يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب “لوران بوكو” بكوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة للمسابقة إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

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