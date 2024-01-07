نفوق حوت ضخم بشاطئ “فم لبير ” بالداخلة

هبة بريس - متابعة

أفادت مصادر محلية أن أمواج شاطئ “فم لبير” بمدينة الداخلة، لفظت اليوم الأحد حوتا ضخما

وأشارت مصادر محلية إلى أن الحوت الضخم يصل طوله إلى حوالي أزيد من 4 أمتار، وهو من نوع الحيتان النادرة، مشيرة إلى أن ظروف وأسباب نفوقه غير معروفة.

وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية بعين المكان، من أجل المعاينة، في إنتظار طمر الحوت بعيدا عن الشاطئ وفق المساطر القانونية المعمول بها.

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