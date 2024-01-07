نفوق حوت ضخم بشاطئ “فم لبير ” بالداخلة
هبة بريس - متابعة
أفادت مصادر محلية أن أمواج شاطئ “فم لبير” بمدينة الداخلة، لفظت اليوم الأحد حوتا ضخما
وأشارت مصادر محلية إلى أن الحوت الضخم يصل طوله إلى حوالي أزيد من 4 أمتار، وهو من نوع الحيتان النادرة، مشيرة إلى أن ظروف وأسباب نفوقه غير معروفة.
وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية بعين المكان، من أجل المعاينة، في إنتظار طمر الحوت بعيدا عن الشاطئ وفق المساطر القانونية المعمول بها.
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11 تعليقات
ظروف وأسباب نفوقه غير معروفة
سبحان الله العظيم
Saraha kebir tebarklah
ربما ظاهرة الانتحار الأسماك..
على السلطات المحلية طمر الحوت في انتظار المعاينة والتشريح لتحديد سبب الوفاة..
نتمنى ان تكون موت الحوت طبيعية..
على الوزارة الوصية حماية القوارض البحرية ..
نسأل الله تعالى السلامة والعافية..
الحوت الأحدب في طريقة الى الانقراض..
يجب على السلطات ابعاده حتى لا يشكل خطرا ..
قبل سنوات نفق حوت كبير في كازابلانكا و تم تفصيله بالسكاكين من طرف بعض المصطافين لأكله، في الطاجين