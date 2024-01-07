رصيد العملة الصعبة في 2023 .. 358,9 مليار درهم

2024-01-07 / 17:16
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هبة بريس _ القسم الاقتصادي

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو ،وارتفع بنسبة 1,11 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 28 دجنبر إلى 03 يناير.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 29 دجنبر، ما مقداره 358,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 129,6 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 60,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 27,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 03 يناير (تاريخ الاستحقاق 04 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 53 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “المعادن” بنسبة 10,9 في المائة و”شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 0,5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “البترول والغاز” و”التأمينات” تراجعا بنسب بلغت على التوالي 2,2 و0,9 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 12,7 مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، تمت بصورة أكبر على مستوى سوق الـأسهم.

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