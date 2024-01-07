المغربي بلال نادر يتألق مع أولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا

تألق اللاعب المغربي الشاب بلال نادر مع فريقه أولمبيك مارسيليا في المباراة التي حقق خلالها الفوز على مضيفه ثيونفيل بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن دور 32 من مسابقة كأس فرنسا.

اللاعب المغربي البالغ من العمر 20 سنة لعب أساسيا من جانب أولمبيك مارسيليا، وخاض 82 دقيقة، حيث قدم مردودا مميزا، ونال تنقيط 7.5 على 10.

وقد تفوق نادر خلال هذه المباراة في 13 نزالا أرضيا من أصل 20، وتفوق في نزال هوائي واحد، كما قام بست مراوغات ناجحة، وبلغت دقة تمريراته في المباراة 82 في المائة.

وتعد مباراة اليوم الأولى للاعب كأساسي مع فريقه أولمبيك مارسيليا، بعدما شارك في وقت سابق خلال 4 مباريات في الدوري الفرنسي كبديل هذا الموسم.

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