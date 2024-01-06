الرجاء يطيح بالمولودية ويرتقي لصدارة البطولة الاحترافية

ختم فريق الرجاء الرياضي شطر الذهاب بفوز مهم على حساب مولودية وجدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين برسم الجولة 15 من البطولة الاحترافية انوي.

وظل هجوم الرجاء عاجزا عن فك شيفرة دفاع الوجديين ، إلى حدود الدقيقة 60 عندما تمكن صابر بوكرين من افتتاح النتيجة لصالح النسور، قبل أن يعزز مهدي موهوب النتيجة بهدف ثاني في آخر أنفاس المباراة.

ورفع الرجاء الرياضي رصيده للنقطة 33 في الصدارة مؤقتا بينما تجمد رصيد سندباد الشرق مولودية وجدة في النقطة 16 في الصف 11 مؤقتا.

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